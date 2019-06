Due banditi rapinano una gioielleria Bottino di 25mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Due banditi a volto scoperto (uno era armato di pistola) in azione in una gioielleria in via della Pace. Si sono fatti aprire la cassaforte sottraendo gioielli e monilii. I malviventi hanno bloccato i polsi della vittima per non fargli chiedere aiuto e poi sono fuggiti. Bottino 25mila euro. Indagano i carabinieri.