Rapina e sequestro della titolare di una gioielleria: si aprono le porte del carcere per un 42enne

MACERATA - Nella mattinata odierna, i poliziotti della Squadra Mobile di Macerata hanno arrestato un uomo (italiano, residente a Macerata, classe 1981), in quanto condannato a 3 anni e 18 giorni di reclusione, con sentenza emessa dal Tribunale di Macerata il 1° dicembre 2022 e poi confermata dalla Corte di Appello di Ancona in data 20 dicembre 2021 (definitiva il 3 marzo 2023), per aver rapinato e sequestrato la titolare di una orologeria di Macerata, il 3 aprile 2018.

In particolare, il soggetto, la sera del 3 aprile 2018, si introduceva all’interno dell’orologeria Gironella e, minacciando con un tagliacarte la titolare, si impossessava di circa 150 euro in contanti, di alcuni oggetti in oro e di 25 orologi del valore di circa 200 euro ciascuno, sottraendoli alla proprietaria. Poi, prima di darsi alla fuga, rinchiudeva a chiave la vittima nel retro bottega dell’orologeria, dopo averla legata con delle fascette ai polsi e imbavagliata con del nastro adesivo sulla bocca (acquistati dal reo in una ferramenta poco distante dalla gioielleria).

Le Volante della Polizia, subito intervenuta, dopo aver liberato la vittima e ritrovati coltello e fascette sul luogo del commesso reato, riusciva a ricostruire la vicenda delittuosa, individuando l’autore della rapina grazie all’individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa e da un testimone. Il soggetto si trova ora ristretto presso la casa circondariale di Fermo.