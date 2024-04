Tolentino in lacrime per Franco Aliscioni: si è spento a 79 anni, era l'anima del sindacato ferrotranvieri

TOLENTINO - Tolentino in lutto per la morte di Franco Aliscioni, che si è spento a 79 anni. Franco Aliscioni era stato ferrotranviere, sindacalista, Segretario Provinciale FILT – CGIL di Macerata (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti) "Dopo il suo pensionamento del 1996 - si legge in una nota del sindacato - collabora dunque con la CGIL di Macerata prima e poi con la CdL di Tolentino per un lunghissimo periodo fino agli ultimi giorni della sua autonomia. Famoso per non aver mancato mai nessuna manifestazione Nazionale e Regionale, dove a volte si presentava territorialmente anche da solo utilizzando la rete ferroviaria, il suo habitat naturale a lui congeniale. Iscritto al Partito Comunista da lungo tempo, colonna portante della CdL di Tolentino, sempre presente e disponibile, con il sorriso in bocca, una persona veramente solare. Radicato nel mondo del lavoro del territorio locale di Tolentino, integrato con i suoi rappresentati sindacali e con gli iscritti con i quali intratteneva relazioni quotidiane.

La lettura dei quotidiani sistematicamente caratterizzava la sua presenza giornaliera in CGIL, dal lunedì al sabato, e spesso anche la domenica, reperibile insomma per tutta la settimana senza eccezioni, un suo pezzo di casa, alla quale ha contribuito fra l’altro, cosi come per altre sedi, fattivamente nella realizzazione di lavori manuali e tecnici preziosissimi e prestigiosi per i quali si rendeva disponibile ed operativo a seconda del bisogno.

Sindacalista prima, dedito all’ufficio vertenze della CGIL di Tolentino dall'inaugurazione della nuova sede nel 2003 in poi, per dedicarsi infine all’ufficio immigrazione per lunghissimo tempo, punto di riferimento e di raccordo certo per tutti gli gli iscritti, utenti e cittadini di questo territorio. Dalla sua assenza per motivi di salute aveva già lasciato un grandissimo vuoto nella nostra Sede, ora rimarrà sempre la sua presenza indelebile in un ricordo di quotidianità che ci permetterà di far rivivere la sua presenza, i suoi aneddoti e le sue battute: “Si Franco, Franco della CGIL di Tolentino, parla con lui, lo trovi lì di sicuro!”. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 3 aprile, alle 15 alla Parrocchia di San Catervo.