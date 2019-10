Doppio furto di portafoglio. Il finto medico miete altre vittime nei negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Due colpi a distanza ravvicinata e con modalità di esecuzione davvero molto simili. In entrambi i casi è sparito il portafoglio della titolare del negozio, in entrambi i casi i sospetti ricadono su un finto medico.I carabinieri stanno indagando per cercare di capire se appunto si tratti della stesso ladro e se il finto medico in azione ieri non sia lo stesso che qualche tempo fa riuscì a derubare un’anziana entrando in casa sua con l’inganno. Il primo furto è quello avvenuto in un negozio di fiori, La Gardenia, dove ieri mattina, peraltro giornata del patrono San Catervo, si è presentato un uomo distinto sulla sessantina, con una valigetta. Ha detto alla titolare di essere un medico e ha chiesto un mazzo di fiori. Proprio quando la proprietaria del negozio è andata a prepararlo l’uomo ha rubato dal bancone il portafoglio della donna all’interno del quale erano custoditi 60 euro circa. Poi con la scusa di doversi allontanare per una commissione non è più tornato.Poco dopo, in via Parisani, l’altro furto: qui un uomo, forse si tratta sempre dello stesso, è entrato alla Galleria delle novità e ha portato via il portafoglio alla titolare. Sui due colpi stanno indagando i carabinieri.