Lezione di borseggio a bimba di 10 anni: nomade fermata dai carabinieri

ROMA - Nel pomeriggio di ieri un vicebrigadiere della stazione carabinieri di San Giovanni, a Roma, ha arrestato una rom cittadina bosniaca di 54 anni, con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Il militare ha fermato la donna mentre di fatto stava addestrando una ragazzina rom di dieci anni a derubare una turista. Il carabiniere si è trovato a passare in largo Magnagrecia dove ha notato una “vecchia conoscenza”, in compagnia della piccola, che stava “ronzando” intorno a una donna ferma in strada.Intuiti i suoi propositi, il vicebrigadiere si è avvicinato senza farsi notare e ha bloccato la 54enne e la sua piccola “apprendista”, subito dopo essere riuscita a sfilare il portafoglio dalle tasche di una filippina di 78 anni. Durante la perquisizione, effettuata con il supporto di una pattuglia di San Giovanni, il portafoglio è stato recuperato e immediatamente restituito alla legittima proprietaria. La 54enne è stata trattenuta in caserma in attesa del processo per direttissima mentre la ragazzina è stata affidata ad una casa famiglia.