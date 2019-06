Droga party nella casa inagibile a causa del sisma Dodici giovani nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Avevano trasformato una casa terremotata in coffee shop. Dodici giovani individuati, per sette è scattata la denuncia a piede libero. Si è conclusa l’indagine lampo dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidata dal capitano Giacomo De Carlini, per individuare gli autori del bivacco compiuto a casa della vedova Scisciani, Paola Francioni, presidente dell’associazione “Tolentino 815”.A scoprire l’accaduto era stata la stessa Francioni domenica scorsa, giorno della festa della Repubblica. Il giorno successivo si era recata dai carabinieri per denunciare l’accaduto. In tre giorni i militari – in primis il tenente Giuseppe Losito e il maresciallo Lorenzo Ceglie - sono arrivati all’individuazione di tutti i presunti responsabili: si tratta di una dozzina di giovani di Tolentino e di altri comuni della provincia che avevanop scelto la casa per cosumare droga. Per sette di loro è scattata la denuncia in concorso per violazione di domicilio e danneggiamento.Uno, un tolentinate già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso martedì pomeriggio in compagnia di altri due giovani a cui aveva appena ceduto – questa è l’ipotesi dei militari – 12 grammi di marijuana –. Addosso il giovane aveva anche 20 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi, 200 euro e un cellulare. Deve rispondere anche di spaccio.