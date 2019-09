Finisce fuori strada e si ribalta con il camion paura per un 45enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Incidente da brividi in contrada Divina Pastora a Tolentino. Un camion frigorifero con un carico di carne è finito fuori strada, prima sulla scarpata, poi in un campo, ribaltandosi. Erano circa le 12.30 di ieri quando si è verificato lo schianto lungo la strada Piane di Chienti. Il conducente del mezzo, un quarantacinquenne, è uscito da solo dall’autocarro. Sul posto gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento dell’uomo al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Il quarantacinquenne ha riportato lesioni ad una spalla, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco.