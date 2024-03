SS 256, cantieri irregolari sulla Pedemontana: 6000 euro di sanzioni e una sospensione delle attività

La Polizia Stradale di Macerata, nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, ha attuato un potenziamento di verifica della legalità nel settore della sicurezza stradale.

I controlli

Nei giorni scorsi sono stati controllati alcuni cantieri stradali posti lungo la nuova SS 256, destinata alla realizzazione della Pedemontana, nei territori dei comuni di Camerino, Castelraimondo e Matelica. L’esito dei controlli ha comportato l’applicazione di 6000 euro di sanzioni amministrative ed un cantiere sospeso dall’attività. Il 100% dei cantieri sottoposti ad esame è risultato irregolare per violazioni afferenti l’inottemperanza delle prescrizioni imposte per l’esecuzione delle opere in sicurezza, così come disciplinato dal Codice della Strada.