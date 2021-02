Due bambini positivi al Covid, chiusa fino al 26 febbraio la scuola dell’infanzia

SARNANO - Bambini a casa fino a venerdì 26 febbraio prossimo, compreso. È quanto ha disposto, con una apposita ordinanza, il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili, per la scuola dell’Infanzia della sua città. Una decisione scaturita a seguito di due casi di positività al Covid riscontrata in due studenti.



Si tratta di due bambini che frequentano classi diverse ma, essendo la scuola formata da tre classe, in via precauzionale la chiusura riguarderà l’intera struttura. «È necessario - si legge nell’ordinanza - adottare ogni misura idonea a contenere la diffusione del contagio e garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti. Per questo si dispone la sospensione temporanea delle attività didattiche nella scuola dell’Infanzia dell’istituto comprensivo Leopardi, riservandosi una eventuale proroga in base all’evolversi dell’emergenza».

Il primo cittadino precisa comunque che la situazione è sotto controllo e che le famiglie stanno effettuando gli accertamenti per verificare la presenza di eventuali contagi.



Fino a ieri pare non siano stati riscontrati altri casi di positività legati alla scuola. La chiusura è stata decisa a scopo precauzionale «in ottemperanza alle attuali normative anti contagio. L’ente - prosegue l’ordinanza - è tenuto ad adottare, con urgenza, ogni misura precauzionale per prevenire e limitare l’epidemia, al fine di tutelare l’incolumità dell’intera cittadinanza e garantire la salute e la sicurezza nei luoghi pubblici».

