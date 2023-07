SAN SEVERINO - «Anche se sull’argomento ha già fatto chiarezza il commissario straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, mi sento in dovere di aggiornarvi sui lavori di realizzazione del nuovo Itts Divini di San Severino». In apertura dell’ultima seduta del consiglio comunale, il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, è tornato sulla questione della ricostruzione dell’Istituto tecnico tecnologico statale, scuola di proprietà della Provincia di Macerata abbattuta dopo le scosse di terremoto e in attesa dell’ultimazione dei lavori di ricostruzione.



«Il commissario Castelli – ha quindi specificato in aula il sindaco - mi ha comunicato di aver incontrato la ditta appaltatrice e di essersi lungamente confrontato con l’azienda, che non ritiene di abbandonare il cantiere, ma che pretende la puntuale esecuzione di quanto disposto dal collegio tecnico consuntivo. Il commissario mi ha anche riferito di aver tracciato una linea di condotta che potrà consentire la definizione positiva della vicenda, cosicché possano riprendere a pieno ritmo i lavori del cantiere. Ricordo poi, come già riferito in precedenza, che il soggetto attuatore dei lavori dell’istituto non sarà più la struttura commissariale, ma la Provincia di Macerata, in quanto proprietario dell’immobile e, per fare chiarezza, ribadisco che il responsabile dell’area tecnica del Comune non è più direttore dei lavori, avendo lasciato l’incarico nello scorso mese di febbraio». Prima dell’inizio della seduta del Consiglio studenti e personale della scuola hanno manifestato il sostegno alla causa dell’Itts con uno striscione dove si poteva leggere: “Non ci fermiamo, ricostruiamo! Il tempo del Divini è adesso!”».



Docenti, studenti e personale tecnico hanno poi assistito alla seduta del Consiglio. La vicenda sta animando il dibattito politico e lo scontro tra maggioranza e opposizione. Resta ora da seguire l’evolversi della vicenda.