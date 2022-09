San Severino, scontro tra due auto in contrada Rocchetta: due feriti

SAN SEVERINO - Un altro incidente sulle strade della provincia maceratese con i vigili del fuoco che sono intervenuti questa mattina nel comune di San Severino Marche, sulla SS 361 in contrada Rocchetta, per uno scontro tra due autovetture. L’intervento della squadra VF del Distaccamento di Tolentino, è valso alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte. Sul posto 118 e Carabinieri. Nello scontro sono rimasti feriti in maniere lieve due uomini del posto del 1957 e del 1959.