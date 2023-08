SAN SEVERINO - Cordoglio per la scomparsa del professor Dante Leonesi. Il docente di chimica in pensione di Unicam, che avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 8 agosto, si è spento nella serenità della propria famiglia, nella sua abitazione di San Severino.



Il ricordo

Il rettore Unicam Claudio Pettinari lo ricorda con parole struggenti sulla sua pagina di Facebook: «Entro in punta di piedi nel laboratorio in fondo al corridoio. Un uomo con una buretta in mano sta prelevando qualcosa da aggiungere ad una soluzione rossastra. Lo saluto. Mi risponde con grandissima cordialità. “Sono il prof Dante Leonesi, per qualunque cosa non abbia paura di chiedere, qui la aiuteranno tutti”. Un docente, vero, uno di quelli che si prende cura dello studente, che si preoccupa dell’apprendimento, disponibile a spiegarti la stessa cosa più volte, purché tu la comprenda, uno di quelli che vuole convincerti a tornare all’esame perché sarà più utile per la tua crescita, per il tuo lavoro. Mai un atteggiamento da barone, anzi spesso un passo indietro per consentire ai giovani di farsi avanti. Mi lasciasti un’eredità pesante, quella cattedra di Chimica generale ed inorganica per farmacia, sulla quale cercherò di continuare a sedere seguendo il tuo esempio. Riposa in pace, Dante, grande docente dell’Università di Camerino, il ricordo di te mi accompagnerà per sempre». Padre e nonno dal cuore grande, lascia la moglie Carla, tre figli (Maria cristina, bancaria, Paolo, informatico e Stefano, docente dell’Itts Divini conosciuto anche nel mondo universitario camerte, con i rispettivi consorti Nicola, Catia Scattolini, fresca di nomina a dirigente dell’Ic Tacchi Venturi di San Severino, e Marilena). A piangerlo anche i sei nipoti Lorenzo, Chiara, Matteo, Sofia, Maddalena e Rodolfo. Lucido fino alla fine, Dante ha potuto contare costantemente nel supporto della dottoressa Loredana Pascucci, degli operatori del 118 e dell’Adi, l’Assistenza domiciliare integrata che la famiglia Leonesi ringrazia «per la presenza continua e le cure prestate a Dante nell’ultimo periodo».

La cerimonia

Il suo ultimo viaggio terreno, nell’ideale ricongiungimento con il fratello Gino e la sorella Cecilia, scomparsi da alcuni anni, dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli” alla volta della chiesa di San Domenico, avverrà oggi, alle 14.30. Dopo la funzione la salma del professor Leonesi sarà tumulata al cimitero cittadino di San Michele.