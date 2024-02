Liberato dai tronchi ponte Sant'Antonio: riaperta la via d'accesso a San Severino

SAN SEVERINO - Rimossi i tronchi dalle campate di ponte Sant'Antonio sul Pollenza, riapre una delle vie d'accesso principali al centro di San Severino.

Pompiere supereroe, si traveste da spiderman e si cala dal balcone dell'ospedale Murri di Fermo. Che sorpresa per i piccoli ricoverati in Pediatria

L'intervento di messa in sicurezza, con un’operazione di pulizia straordinaria degli argini e dell’alveo del fiume Potenza, è avvenuto all’altezza di Ponte Sant’Antonio, da parte dell’ufficio Manutenzioni del Comune di San Severino Marche, che ha operato con l’ausilio di un escavatore e di un camion gru di una ditta privata e con il supporto dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, coordinati da Dino Marinelli.

Sul posto anche la Polizia Locale che, per evitare al massimo i disagi agli automobilisti e alla popolazione, ha revocato l’Ordinanza di chiusura del tratto di strada tra via Ponte Sant’Antonio, che è uno degli ingressi al nucleo urbano, e via del Vallato.