San Severino, ladri all'assalto della municipalizzata Assem: tagliano la porta ma poi sono messi in fuga. Ripresi dalle telecamere

SAN SEVERINO - Ennesimo tentativo di furto, il quarto in pochi mesi, alla municipalizzata Assem Spa di San Severino Marche: i ladri, ripresi delle telecamere sono riusciti a mettere le mani su un misero bottino e poi sono stati costretti alla fuga dall'arrivo dei Carabinieri e della vigilianza privata "La Vigile".

Ignoti, nella notte tra sabato e domenica, approfittando del buio sono arrivati a piedi dalla campagna circostante e hanno tagliato una porta metallica esterna sul retro dell’edificio delle officine tentando di crearsi un varco. L’episodio è accaduto intorno alle 2. Il tentativo ha però fatto subito scattare l’allarme e accorrere una pattuglia dei carabinieri insieme alla vigilanza privata “La Vigile”. I malviventi se la sono data subito a gambe e sono riusciti solo ad impossessarsi di vecchie attrezzature. "Elettroutensili - spiega la società - e materiali in dotazione alle squadre dell’Assem sono da tempo custoditi in strutture chiuse a chiave e sorvegliate dal circuito interno d’allarme".

Le telecamere esterne hanno filmato l’arrivo dei malviventi dal retro della sede di via Colotto, lungo il lato fiume.

Si stanno cercando di raccogliere anche altri dettagli che potrebbero essere utili all’indagine. Sull’episodio indagano i carabinieri.