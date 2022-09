Fiera di San Giuliano a Macerata, vendita di alcol e Pos non utilizzato: raffica di multe della Polizia locale

MACERATA - Come ai vecchi tempi. Alla Fiera di San Giuliano hanno partecipato 203 ambulanti, 37 associazioni e l’affluenza registrata è stata simile ai periodi pre-Covid. Stessa storia anche sul fronte sanzioni: la Polizia locale ha infatti elevato 19 verbali amministrativi relativi alla normativa commerciale nazionale, all’utilizzo del POS, al non rispetto dello spazio consentito, al divieto di vendita di alcool e al non rispetto dell’orario di chiusura.

Il piano sicurezza

La Polizia locale ha predisposto il piano di sicurezza condiviso anche in Prefettura in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Hanno fornito il loro supporto all’organizzazione della manifestazione anche la Polizia locale di Ascoli Piceno, Recanati, Fermo, Pollenza e Montefano, il Comando dei vigili del fuoco di Macerata, vari gruppi comunali di Protezione civile (Montecassiano, Recanati, Caldarola, Camerino, Mogliano e Associazione Alpini di Macerata), CB Tigrotto, CB Club Maceratese, Macerata Soccorso, HR Montecassiano, l’Associazione carabinieri in congedo di Recanati, la Croce Verde di Macerata, l’ASI (Agenzia Sicurezza Italiana).

Renna: «Grazie alla Polizia locale»



«Un ringraziamento alla Polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Doria, alle associazioni, alla struttura comunale, alle forze dell’ordine, agli esercenti commerciali e al Cosmari per il grande lavoro svolto e, in particolare, a tutti i maceratesi che hanno partecipato alla festa del patrono – ha detto l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna -. Abbiamo fatto sistema e raggiunto grandi risultati dato che per una manifestazione come quella di San Giuliano c’è bisogno di tutta la squadra».