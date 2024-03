RECANATI La partita tra Recanatese e Pescara ha regalato gol e spettacolo in campo con la vittoria dei leopardiani, ma si è lasciata alle spalle strascichi negativi per la struttura sportiva. Non solo è stata bruciata con i fumogeni una parte del manto sintetico, ma sono stati anche danneggiati i bagni nel settore ospiti. Il momento no del Pescara già nelle scorse settimane aveva mandato su tutte le furie alcuni supporter biancazzurri.

Il manto

Il manto sintetico del Tubaldi, nuovo di zecca con un anno e mezzo di vita dopo il restyling della struttura costato 610mila euro, è stato bruciato in due zone dai fumogeni lanciati sul campo da alcuni tifosi ospiti. Uno si è fermato poco fuori dal rettangolo di gioco, una secondo invece proprio all’interno, in linea con lo spicchio riservato al settore ospiti. A rimuovere il fumogeno ha pensato un giocatore del Pescara una volta fermato il gioco. Troppo tardi. Il danno ormai era stato fatto e sul manto è rimasta la bruciatura che non è proprio un bel vedere. Già nella serata di martedì è stato svolto un sopralluogo ed è stata interessata l’amministrazione comunale.

«Nulla di trascendentale, non compromette il regolare svolgimento di una gara, ma non ci voleva – dice il sindaco di Recanati Antonio Bravi – tutti i rilievi sono stati già effettuati. Sistemare il manto non sarà un problema, ma logicamente ha un costo. Le spese dovrebbero essere a carico del Pescara, noi però ci muoveremo in tempi brevi».

Un’altra grana riguarda i bagni del settore ospiti, dove sono stati danneggiati lavandini e sanitari. Urge sistemarli per rendere di nuovo funzionale quell’ala dello stadio il prima possibile. Ma prima di vedere la Recanatese nuovamente al Tubaldi bisognerà attendere il 23 marzo, in occasione del derby con l’Ancona.

Le associazioni

In quell’impianto, però, giocano tutte le realtà giovanili della Recanatese e il Csi Recanati di Seconda categoria. La serata di martedì non era iniziata proprio nel migliore dei modi allo stadio Tubaldi. Un tifoso della Recanatese, prima del fischio d’inizio, è caduto mentre stava prendendo posto in tribuna. Dopo essere inciampato, avrebbe battuto la testa su una balaustra della struttura, riportando alcune ferite. Immediate le cure da parte degli operatori sanitari presenti sul posto che hanno provveduto al trasferimento in ospedale.