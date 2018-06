Tremendo frontale: famiglia con un bimbo di 10 anni estratta dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI – Tremendo schianto frontale lungo la statale 77 a Fontedinoce di Recanati.Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate una Focus che trasportava padre, madre e figlio di 10 anni, di Montefano, ed una Giulietta con alla guida una 30enne di Recanati. Lo schianto è stato tremendo: i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre l’intera famiglia dalle lamiere. Il padre, 43enne, ha avuto la peggio: è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, dove sono stati ricoverati anche la compagna ed il figlio. La conducente dell’altra auto è stata portata in ospedale a Recanati. La Statale è stata chiusa per diverso tempo.