RECANATI - La storia dell’automobilismo mondiale arriva nella piazza di Recanati. Hanno sostato per tutta la mattinata davanti al palazzo comunale le magnifiche vetture della Scuderia Marche per l’evento Sibillini e Dintorni che si concluderà oggi nello Sferisterio di Macerata con il concerto della Compagnia di Musicultura: “Viaggiar cantando - canzoni e canzonette”. Circa 45 equipaggi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero hanno fatto rombare i motori di altrettante vetture costruite prima del 1945, con alcune eccezioni fatte per veicoli intramontabili come la Jaguar E-Type.

La comitiva, guidata dal presidente Fausto Tronelli e dal direttore Massimo Serra, è stata poi ricevuta in comune dal sindaco Antonio Bravi che, da buon padrone di casa, ha raccontato della storia e delle bellezze del Comune, senza tralasciare i vari personaggi illustri che nei secoli hanno calcato queste terre. «Avete portato in città un vero e proprio museo ambulante con pezzi rarissimi, introvabili - ha spiegato il sindaco -. Il nostro auspicio è che vi troviate bene e che in futuro possiate tornare da turisti a visitare la nostra accogliente città».

Il sostegno

Recanati, così come ha ricordato anche Massimo Serra, è stato uno dei borghi che più hanno sostenuto la manifestazione: «Chi non è dell’ambiente non può capire quale volume di persone muova il motorismo storico - ha detto Serra -, è un vero volano per il turismo. La nostra manifestazione è stata inserita dall’Asi proprio quest’anno nel Circuito Tricolore che seleziona i dieci eventi di punta della Penisola, su un totale di circa tremila. Ci fa molto piacere essere ricevuti da amministrazioni che apprezzano gli sforzi organizzativi per portare delle assolute rarità nelle loro piazze». L’incontro si è concluso con uno scambio di reciproci regali così come era avvenuto anche giovedì sera a Porto Recanati dove le automobili hanno sfilato sul lungomare davanti agli occhi di centinaia di passanti. La Sibillini e Dintorni, come detto, si concluderà questa sera allo Sferisterio di Macerata dove sarà proposto uno spettacolo ideato da Piero Cesanelli e recentemente rivisitato da Ezio Nannipieri. Sul palco la Compagnia di Musicultura al completo che eseguirà brani legati alle automobili e al viaggio.