Sirolo, per due giorni le signore delle quattro ruote si contendono il trofeo del Conero per auto storiche

SIROLO - Il fascino delle vecchie signore a quattro ruote nell'ambiente meraviglioso della riviera del Conero per la 14° Edizione Trofeo del Monte Conero organizzato dal Club Auto Moto Storiche Ancona. Oggi, sabato 2 novembre, appuntamento a Sirolo per la presentazione degli equipaggi prima della partenza: dalle 11 le auto saranno in esposizione in Piazza Vittorio Veneto Sirolo con successiva presentazione e partenza per le prove di abilità. Le vetture, nel pomeriggio, dopo un giro nelle terre del Rosso Conero, torneranno a Sirolo al Teatro Cortesi dove, guidati da Sergio Remondino si rievocheranno gli anni di Niki Lauda in Formula 1.

Domani, domenica 3 novembre, invece, raduno a Castelfidardo dove i partecipanti, dopo la visita al Museo della Fisarmonica assisteranno a una esibizione della Civica Scuola di Musica Paolo Soprani, mentre le vetture saranno in mostra dalle 9,30 alle 12. La partecipazione del Ferrari Club Italia farà da prestigioso corollario alla manifestazione.