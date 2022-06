Un’estate con 150 eventi per far vivere non solo il centro. Presentato il cartellone estivo

RECANATI - La città leopardiana ha presentato il cartellone di eventi e di manifestazioni dell’estate 2022, organizzati in sinergia con tutte le realtà culturali, commerciali e turistiche del territorio. «È una precisa volontà della nostra amministrazione - dice il sindaco Antonio Bravi - cercare di dare sempre le massime opportunità e gli spazi più ampi alle realtà che lavorano con impegno e professionalità tutto l’anno nel nostro territorio.

Gli operatori culturali, turistici e commerciali che hanno lavorato sul ricco cartellone di eventi ci testimoniano che Recanati è una città ricca di idee con grandi capacità propositive, un punto d’orgoglio per l’ amministrazione».



Presente alla conferenza stampa anche l’assessore alle Culture e Turismo Rita Soccio. «Oltre 150 eventi - ha affermato – , organizzati nella quasi totalità da associazioni del nostro territorio. Siamo la città della cultura e grazie alla vivacità delle nostre associazioni e dei volontari siamo una comunità unita e sempre più viva dal punto di vista culturale e sociale. Recanati è pronta ad offrire ai cittadini e visitatori una variegata proposta artistica che abbraccia tutte le arti, dalla lirica alla grande musica cantautoriale, dalle mostre al cinema fino agli eventi di svago dedicati ai più piccoli. Eventi che si uniscono all’offerta culturale e turistica presente in città, alle attività dei nostri musei e della biblioteca e mediateca comunale».



Tra gli eventi, i commercianti hanno deciso di riproporre il format dello scorso anno intitolato “Il Venerdì del dì di Festa”. «Un programma nato per intrattenere cittadini e ospiti anche dopo cena - dice l’assessore di riferimento Mirco Scorcelli - con i colorati mercatini di prodotti tipici artigianali, di antiquariato, di hobbistica e le varie animazioni per attrarre, divertire e far trascorrere bellissime serate tra le vie del centro».