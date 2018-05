Procura per donare l'eredità soltanto a uno dei figli: notaio nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Fa firmare a un anziano affetto da grave demenza una procura speciale a donare, notaio a processo per falsità ideologica. È questa la pesante accusa contestata a un notaio recanatese di 72 anni. I fatti finiti ieri pomeriggio all’attenzione del Gup del Tribunale di Macerata, Maria Annunziata Nocera, e del Pm Claudio Rastrelli, risalgono a febbraio del 2015 quando un ultraottantenne aveva firmato una procura speciale a donare in favore della moglie. La coppia ha due figli, un figlio che vive nel Maceratese e una figlia che da anni si è trasferita fuori regione. Dopo due giorni dalla firma della procura speciale, la moglie dell’ultraottantenne aveva donato tutti i beni di famiglia - un terreno e delle case per un valore complessivo di circa 500.000 euro – ai figli del figlio, escludendo di fatto la figlia senza che lei sapesse o sospettasse nulla. Circa due settimane dopo l’anziano morì.