Milionario vive cercando cibo nella spazzatura: «Non spendo più di 5 euro al mese». Patrimonio enorme, ma non sa a chi lasciare l'eredità

Le apparenze ingannano. Si potrebbe riassumere con questo vecchio adagio la storia di un pensionato che, con gli abiti logori e in sella a una bicicletta, è solito rovistare tra i rifiuti della sua città. Difficile immaginare che dietro quell'aspetto da senzatetto si nasconda un milionario, eppure è proprio questa la vera identità di Heinz. B., 80enne tedesco di Darmstadt che ha trasformato la frugalità in una scelta di vita.

Il patrimonio immobiliare

La storia dell'insospettabile Paperone è stata raccontata dal quotidiano Bild, del quale è una vecchia conoscenza: «Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta due anni fa, possedeva sette case, due appartamenti e ci ha mostrato il suo conto di risparmio. Su di esso: l'incredibile cifra di 500.000 euro. Adesso gli restano solo 15 euro di risparmi, perché ha appena prelevato 700.000 euro per pagare in contanti la sua decima casa». Ma non solo, il milionario, che ha accumulato la sua fortuna attraverso una vita di estremo risparmio e investimenti immobiliari, ha diversificato i suoi investimenti depositando 100.000 euro in un deposito a tempo determinato, cercando di proteggere il suo patrimonio in assenza di interesse bancario.