RECANATI - Una grande domenica di ottobre per lo sport di Recanati grazie alla riapertura del nuovo palasport Cingolani-Pierini a squadre, tifosi e appassionati di basket. Un pubblico in festa ha infatti potuto assistere alla presentazione della Pallacanestro Recanati 2022/2023 e riabbracciare la società leopardiana nel rinnovato impianto di via Fratelli Farina.

«Finalmente la nostra città si riappropria del palasport Cingolani-Pierini – ha dichiarato il sindaco, Antonio Bravi –. Possiamo festeggiare con grande soddisfazione la prima riapertura del nostro nuovo impianto modernissimo, che offre ampi spazi polifunzionali per tutte le nostre squadre che sono in crescita e che potrà ospitare anche l’organizzazione di grandi eventi, come concerti e spettacoli. Un luogo educativo e di aggregazione per i giovani, uno stimolo alla crescita sportiva, un vero e proprio orgoglio cittadino che darà ancora più lustro e notorietà a Recanati». L’evento è stato una grande occasione per vedere il nuovo palasport e conoscere tutti i protagonisti della pallacanestro della prossima stagione: dal minibasket alla prima squadra griffata Svethia, passando per il settore giovanile ed il gruppo impegnato nel campionato di Promozione e per seguire il match di C Silver tra Svethia e Falconara.

Dal basket alla scherma

«La struttura è stata rigenerata – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Fiordomo – per ospitare centinaia di bambini, ragazzi ed atleti di basket, scherma ed altre discipline al coperto che possono contare ora su un impianto di alto livello. Ci sono voluti tre anni che sono stati vissuti soprattutto dal basket con grande tenacia, ma ne valeva la pena». Sono 1.202 i posti autorizzati per l’apertura del Cingolani-Pierini in attesa della prossima convocazione per riconoscere i 2.000 posti del progetto Coni, una volta acquisite le ultime certificazioni necessarie. Dopo questo secondo passaggio che avverrà a conclusione degli ultimi interventi concordati con gli enti preposti, verrà fissata l’inaugurazione ufficiale. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione del parcheggio esterno a servizio dell’intera area da 150 posti per macchine e pullman.