Recanati, si schianta in bici contro un palo: grave un 61enne soccorso dall'eliambulanza. Indagini sulla dinamica

RECANATI – Finisce con la bici contro un palo, ciclista soccorso dall’eliambulanza. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica. L’incidente è avvenuto in mattinata di ieri in località Chiarino, a Recanati. Un uomo di 61 anni, che stava pedalando in sella alla sua bicicletta, è finito fuori strada ed ha abbattuto un palo. Da chiarire se abbia fatto tutto da solo o ci sia stato il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e la Croce Gialla di Recanati. Viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.