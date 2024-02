Tremendo scontro tra un'auto e uno scooter, muore la farmacista Roberta Filippetti di Potenza Picena

POTENZA PICENA - Scontro tra un'auto e uno scooter, morta una donna che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. La vittima è la farmacista Roberta Filippetti, 44 anni, residente a Potenza Picena. L'incidente è avvenuto in contrada Castelletta, tra Potenza Picena e Montelupone. Sul posto il 118, la Croce Gialla di Recanati e la Croce Rossa di Porto Potenza. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova.

Secondo una prima ricostruzione pare che lo scontro frontale sia avvenuto in prossimità di una curva: a bordo dell'auto una famiglia, i due genitori con due bambini che non sono rimasti feriti nell'impatto. Per la sfortunata scooterista invece non c'è stato nulla da fare. E' morta sul colpo.