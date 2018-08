Un ristoratore rischia di annegare, medico si cala dall'eliambulanza e lo salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA Rischia di annegare facendo il bagno a mare. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio sulle spiagge portopotentine. Un uomo, M.S., 51 anni, ristoratore di Treia, è stato salvato in extremis da alcuni ragazzi a bordo di un pattino e da un medico che dall’eliambulanza si è calato sulla riva. Trasportato dalla Croce Rossa di Porto Potenza all’ospedale di Civitanova, non sarebbe in pericolo di vita ma le condizioni sono comunque gravi.È accaduto poco prima delle 19 davanti allo stabilimento balneare Il Faro. Il ristoratore si tuffa in acqua per un bagno. Inizia a nuotare e si allontana una decina di metri dalla battigia. Ad un tratto l’uomo inizia a sbracciare e chiedere aiuto. Nel frattempo beve acqua e la situazione si fa critica. Dalla riva i bagnanti si accorgono della situazione. Alcuni ragazzi mettono subito in acqua un moscone e vanno a soccorrere l’uomo. Anche un bagnino si butta tempestivamente in acqua e raggiunge gli altri. Insieme riescono a posizionarlo sul pattino e lo trasportano a riva dove ci sono i soccorritori della Croce Rossa potentina. Dall’elicottero si cala anche un medico che pratica al treiese la respirazione artificiale e lo salva.