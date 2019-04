I figli stanno con l'ex ma lui intasca gli assegni familiari: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Si intascava gli assegni familiari dei figli minorenni anche se i bambini erano affidati alla madre, dopo la separazione dalla moglie. È finito nei guai un uomo, residente nel Nord Italia, pregiudicato. Al termine degli accertamenti, i carabinieri lo hanno denunciato per il reato di appropriazione indebita. La vicenda andava avanti già da qualche tempo e, alla fine, la ex moglie si era presentata in caserma denunciando quanto stava facendo il marito che intascava, nonostante non fosse suo diritto, gli assegni familiari per i suoi bambini. Da qui erano partite le indagini da parte dei carabinieri che, nella giornata di ieri, lo hanno denunciat