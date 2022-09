ANCONA - L’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale ha pubblicato i dati relativi alle domande presentate nel periodo gennaio-luglio 2022 e ai pagamenti relativi al periodo marzo-luglio 2022. Presentate nelle Marche 143.994 domande per un totale di 224.811 figli per cui è stato richiesto il beneficio.

Rispetto al precedente assegno familiare la principale differenza è il fatto di essere rivolto non più solo al lavoratore dipendente, ma più in generale al cittadino: disoccupati senza indennità, lavoratori autonomi con forme precarie. Tutti coloro che abbiano figli fino ai 21 anni d’età possono richiedere come forma di ausilio economico l’Assegno unico e universale. Nel periodo marzo-luglio 2022 sono stati 137.441 i richiedenti con almeno un pagamento per un importo medio di 227 euro rispetto a un numero medio di 4,9 mensilità. Mentre il numero di figli con almeno un pagamento, sempre nel medesimo periodo di riferimento, sono stati 217.297 per un importo medio mensile per figlio di 144 euro per un numero medio di 4,9 mensilità per figlio.

La media mensile

Sempre in riferimento al periodo marzo-luglio 2022, nella suddivisione mese per mese, a marzo sono stati 213.652 i figli pagati, ad aprile 213.294, a maggio 213.85, a giugno 213.066 e a luglio 212.038 per un importo medio mensile di 144 euro. Su base nazionale «nei cinque mesi di competenza osservati sono stati erogati complessivamente alle famiglie assegni pari a 6.037,3 milioni di euro - si legge in una nota sul sito dell’Inps - , per una media mensile di richiedenti pagati pari a 5.193.236, riferita a 8.326.151 figli». Sempre su base nazionale l’importo medio mensile per richiedente è risultato pari a 233 euro (227 nelle Marche), mentre l’importo medio per ciascun figlio è di 145 euro (144 nelle Marche). «A luglio la concentrazione di importi pagati più elevati si ha al Sud - specifica il documento Inps -, con un importo medio mensile di 157 euro, mentre gli importi meno consistenti si registrano al Centro, con 141 euro, e al Nord, con 138 euro».