Cento metri di rete nella barca da diporto: arriva la maxi multa

POTENZA PICENA - Pesca di frodo, nei guai un recanatese. I militari della Capitaneria di Porto di Civitanova, hanno sorpreso un uomo che pescava sottocosta, dopo alcuni giorni di appostamenti. L’uomo, come si diceva un recanatese, è stato raggiunto e fermato dai militari mentre pescava nei pressi dell’approdo Le Cinque Vele, tra Porto Potenza Picena e Porto Recanati.Stava facendo pesca di frodo, sottocosta, a bordo di una imbarcazione da diporto e i militari della Guardia Costiera gli stavano addosso già da un po’ di tempo. Nella prima mattinata di ieri l’uomo, dedito alla pesca di novellame, appunto i giovani pesci, è stato bloccato e per lui è scattata una maxi multa: a sua carico, infatti, sanzione da mille euro. Inoltre, come da prassi, gli sono state sequestrate tutte le attrezzature da pesca, tra cui oltre cento metri di rete da posta.