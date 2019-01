Vongole "abusive" trovate nascoste e agganciate alla boa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO – Hanno trovato cinque sacchi di vongole ancorati al fondo del mare e segnalati da una boa: sequestrati dagli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio. I 50 chili di vongole, con ogni probabilità, sono frutto di una pesca in esubero di qualche imbarcazione, che non può raccoglierne più di 400 kg al giorno, e sarebbero stati recuperati da qualche piccolo natante per evitare i controlli sul pescato. Per essere poi immessi nel mercato parallelo, ma illegale e privo di tracciatura.