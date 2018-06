Un sacco con un quintale di vongole attaccato alla boa: la Capitaneria le libera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Centoventi chili di vongole di dubbia provenienza racchiuse in dodici sacchetti nascosti sotto una boa. Non è la prima volta che ci si trova di fronte a situazioni di questo tipo. La capitaneria di porto di San Benedetto ha rinvenuto oltre un quintale di molluschi senza alcuna informazione sull’origine, di fronte alla spiaggia di Grottammare. I sacchi, contenenti circa 120 chilogrammi di molluschi bivalvi, sono stati rinvenuti in acqua. Il tutto è stato naturalmente posto sotto sequestro e, dopo il controllo degli esperti dell'Asur, le vongole sono state rigettate in mare per favorire il ripopolamento delle risorse biologiche.