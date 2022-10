POTENZA PICENA - Un’altra attività costretta a chiudere a causa del caro energia. Questa volta, a gettare la spugna - almeno momentaneamente - è la pizzeria Da Sonietta a Porto Potenza, in via Regina Margherita. «E con oggi è fatta - si legge nella pagina Facebook -. Abbiamo deciso di chiudere la nostra pizzeria. Se oggi lavorare anziché indurre ricchezza crea debito allora dobbiamo interrompere qui. Da domani (oggi, ndr), la pizzeria Da Sonietta sarà chiusa fino a quando questa situazione non torni un po’ alla normalità».

Nel post su Facebook vengono poi evidenziati alcuni aspetti. «È assurdo spendere tra luglio, agosto e settembre 2022 quasi 10.000 euro in fornitura di energia elettrica anziché 1.500 -2.000 del 2021. Non ci sono margini che giustificano tali costi. Un abbraccio forte ai nostri clienti, un grazie ai nostri collaboratori, ci vediamo presto. Grazie». La titolare Sonia Ippoliti ieri pomeriggio era ancora impegnata nella pizzeria, a sfornare le bontà con cui ogni giorno ha deliziato il palato dei clienti.

«Siamo fiduciosi e speriamo di riaprire a Natale. Al momento non mi sento di aggiungere altro», dichiara Ippoliti. Al post sono tantissimi i commenti da parte dei clienti, dispiaciuti per la decisione di chiudere (per ora) l’attività. «Un grandissimo dispiacere, vi capisco. Ci stanno mettendo tutti con le ginocchia a terra. vi abbraccio forte», scrive Stefania. «Che dispiacere. Non se ne può più con questa situazione», aggiunge Jessica.