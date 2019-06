Una sbronza da record, romeno guida con un tasso di quasi 6 volte il limite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - I carabinieri hanno fermato un uomo, un quarantenne romeno, residente a Loreto, alla guida della sua auto. Secondo quanto è emerso dai controlli il romeno si era messo al volante con un tasso alcolico da record e senza copertura assicurativa. L’etilometro, a cui il quarantenne è stato sottoposto, segnava un tasso alcolemico pari a 3.24 grammi per litro: praticamente oltre sei volte il limite consentito. La patente gli è stata ritirata e i carabinieri hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza. Elevata una sanzione amministrativa perché il veicolo (che è stato sequestrato) era senza assicurazione.