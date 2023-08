PORTO RECANATI - Accusa un malore mentre fa il bagno, salvato un anziano turista. Si tratta di un uomo di 82 anni del milanese, frequentatore abituale delle spiagge portorecanatesi nella stagione estiva. L’episodio, uno dei tanti salvataggi che vedono impegnati quotidianamente i bagnini della Cluana Nantes, è avvenuto nella mattinata di ieri, nel tratto di spiaggia di fronte allo stabilimento balneare Annito e figli, in centro, a Porto Recanati.

APPROFONDIMENTI BOLOGNOLA Non riesce più a proseguire sul sentiero dell'Acquasanta: per l'anziano escursionista serve l'elicottero

La vicenda

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 quando un giovane bagnino si è accorto di un uomo che stava facendo “il morto a galla” a pochi metri dalla riva. Inizialmente più di una persona che si trovava al mare in quel momento ha pensato che quel signore si stesse semplicemente rilassando in acqua. Ma il bagnino della Cluana Nantes si è avvicinato immediatamente per scrupolo e si è accorto che l’anziano, originario di Cusano Milanino, aveva gli occhi rossi ed era molto pallido in viso. Così si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati anche il nipote del proprietario dello chalet, che ha lanciato una ciambella di salvataggio, un bagnino che in quel momento era fuori servizio, e anche un soccorritore del 118 che era in acqua con il Sup, un po’ più al largo: quest’ultimo ha lasciato il Sup e, a nuoto, ha raggiunto il punto dove si trovava l’ottantaduenne. L’anziano turista è stata subito riportato a riva e, nel frattempo, è stato allertato il 118. L’anziano aveva bevuto parecchia acqua. Dopo le prime cure del caso sul posto, è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato all’ospedale per essere sottoposto a tutti i controlli del caso. Sono stati momenti di preoccupazione in spiaggia. Come si diceva, sono stati numerosi gli interventi di salvataggio svolti in questi mesi dai bagnini e dalla bagnine della Cluana Nantes. Qualche giorno fa una trentenne albanese, che stava facendo il bagno a Porto Potenza, in compagnia di suoi amici, è andata in panico ed è stata soccorsa.