Blitz all'Hotel House: preso un "cavallino" con eroina e hashish

PORTO RECANATI - I carabinieri della stazione di Porto Recanati, insieme a quelli della Compagnia d’intervento operativo del 14° Battaglione “Calabria”, nei pressi dell’Hotel House, nell’ambito di un’attività finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un senegalese (39 anni, residente a Montecassiano, ma di fatto abitante nel condominio multietnico). L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di circa un grammo di eroina e tre grammi di hashish, suddivisi in dosi.I carabinieri ritengono di aver individuato e fermato un cosiddetto “cavallino”, ossia un terminale degli spacciatori, prima della consegna al tossicodipendente. La droga è stata sottoposta a sequestro e il senegalese è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Inoltre sono state avviate le procedure per l’applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Porto Recanati