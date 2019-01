Lite per una bicicletta Un ragazzino preso a pugni da un coetaneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Due minorenni litigano per una bicicletta e volano pugni. È accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 18 sul lungomare centro. Coinvolti due ragazzini di 14 anni. Secondo una prima ricostruzione uno dei due si trovava in sella alla bici dell’altro. L’aveva presa per fargli uno scherzo, utilizzandola per farci un giro sul lungomare. L’altro adolescente non trovando la sua bicicletta si è messo alla ricerca della due ruote insieme ad alcuni amici. Poco dopo sul lungomare, a qualche metro di distanza dal luogo in cui l’aveva lasciata, il ragazzino si è accorto che sulla sua bicicletta stava tranquillamente passeggiando un altro coetaneo.Una volta raggiunto, il giovane gli ha chiesto di scendere. E l’altro gli ha sferrato un pugno in faccia colpendolo sulla zigomo e sul naso. Il giovane inizialmente non ha reagito e l’altro ha continuato fintanto che non sono intervenuti gli amici a separarli. Ad assistere all’aggressione alcuni passanti che hanno chiamato la polizia municipale. Sul posto anche la Croce Azzurra che ha prestato al ragazzino i primi soccorsi. I giovani sono stati tutti identificati.