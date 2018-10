Una katana artigianale di mezzo metro nascosta nel giardino dell'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Una spada dei samurai tra le siepi dell’Hotel House. E’ spuntata durante un controllo effettuato nelle aree circostanti il palazzone di via Salvo d’Acquisto dai militari dell’Arma dei carabinieri. La katana artigianale, probabilmente utilizzata durante le recenti risse che si sono svolte nei piazzali adiacenti al luogo del ritrovamento, ha una lama di 50 centimetri. A raccontare della presenza di una “spada” durante la rissa del 21 agosto scorso nella quale si sono affrontate due bande di pakistani e afgani per il controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati gli stessi residenti che quella sera hanno assistito impietriti al regolamento di conti con bottiglie, bastoni e, appunto, una spada. L’arma giapponese è stata immediatamente repertata e posta sotto sequestro. Sulla katana verranno eseguiti gli accertamenti scientifici per verificare la presenza di impronte digitali riconducibili a persone coinvolte