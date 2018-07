Invasione di abusivi nelle case sotto sequestro dell'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - ­Clandestini all’Hotel House, un fenomeno iniziato da giorni. A lanciare l’allarme è Ibhra Diop, un senegalese volontario insieme agli altri ex portieri del palazzone multietnico, il quale definisce gli arrivi il fenomeno evidente e preoccupante perché tra loro vi sono «collezionisti del falso e assuntori di sostanze stupefacenti».È lui a tracciare il quadro della situazione «In poco più di una settimana ben 22 appartamenti di quelli posti sotto sequestro dal Tribunale sono stati aperti e occupati abusivamente». Le provenienze sarebbero le più diverse: dal Pakistan al Senegal, al Bangladesh e Nigeria. Gli arrivi non tendono a diminuire. Ogni giorno i residenti e i volontari della portineria notano volti nuovi che attraversano il piazzale dell’Hotel House con tanto di valigie al seguito. Come fossero comuni turisti in arrivo.