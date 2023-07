PORTO RECANATI - Emergenza fogne all’Hotel House, proseguono gli incontri del tavolo operativo. A fare il punto della situazione è il sindaco Andrea Michelini: «Da circa due settimane - dice - stiamo fattivamente interessando, in una sorta di tavolo operativo, tutte le istituzioni pubbliche e private (Regione, prefettura, Protezione civile regionale e Ast) per risolvere le problematiche connesse ai frequenti allagamenti che interessano il palazzone e che ogni volta necessitano di specifici interventi di pompe idriche e manutenzione fognarie interne il palazzo».

Proprio oggi è previsto un ulteriore incontro. «Con i tecnici della Pc ed Astea spa si potrà stabilire un planning operativo di interventi da fare nella zona dell’Hotel House - aggiunge Michelini -, con la speranza che una volta intervenuti in modo strutturale il palazzo possa risolvere almeno la problematica in questione. Ci siamo sempre adoperati per tentare di migliorare le condizioni abitative dei concittadini che vivono nel palazzo che non può essere abbandonato a se stesso e che necessita delle dovute attenzioni».

Le precisazioni del sindaco

Il sindaco ne approfitta poi per precisare, in merito alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi sull’emergenza idrica all’Hotel House, «che la pompa idraulica di proprietà della Protezione civile è stata data in dotazione al condominio sotto forma di estrema cortesia per fronteggiare le ripetute criticità presenti sulle fognature del palazzo, su indicazione dei vigili del Fuoco intervenuti nella stessa occasione. Nessun riferimento al fatto che la stessa pompa sia stata danneggiata da Luca Davide.

La pompa in questione, dopo l’utilizzo che i condomini del palazzone ne hanno fatto, è stata restituita come non più funzionante dallo stesso Luca Davide nella sede della nostra Protezione civile. Il riferimento nell’articolo a Luca Davide scaturisce dal fatto che lo stesso si propone come interlocutore con l’amministrazione comunale per le questioni emergenziali dell’Hotel House».