Cinquantenne travolto e ucciso mentre cammina sul lungomare: la ragazza al volante dell'auto si allontana poi torna sul posto

PORTO RECANATI - Investimento mortale intorno alle 20 di questa sera a Porto Recanati in zona Scossicci con un'auto che ha travolto e ucciso un uomo di 50 anni del posto mentre stava camminando sul lungomare. Il cinquantenne è finito contro il parabrezza della Lancia Ypsilon per poi volare a terra. Al volante dell'utilitaria c'era una ragazza che in un primo momento - molto spaventata - si è allontanata per poi tornare sul luogo della tragedia poco dopo. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che però nonostante il loro grande prodigarsi non sono riusciti a salvare il 50enne.

Ultimo aggiornamento: 22:20

