Furti, rapina e shopping con le card rubate: 22enne di Civitanova finisce in carcere dopo una serie di raid

PORTO POTENZA PICENA - Ha solo 22 anni ma è accusato di una sfilza di reati come ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito, furti aggravati ai danni di privati cittadini ed esercenti della riviera maceratese. I carabinieri di Porto Potenza Picena, al termine di una complessa e prolungata attività investigativa, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere a carico di un ragazzo originario di Civitanova Marche e residente a Porto Potenza Picena.

Le indagini, condotte unitamente alla Procura della Repubblica di Macerata, hanno consentito di identificare il giovane quale autore di numerosi reati, perpetrati tra gennaio e agosto di quest’anno, nei territori di Porto Potenza Picena, Porto Recanati e Civitanova Marche.

L’analisi complessiva dell’attività d’indagine ha consentito agli inquirenti di rilevare il modus operandi: il giovane rubava borse e portafogli lasciati incustoditi, dai quali estraeva le carte di pagamento che, poi, utilizzava in molteplici transazioni contactless di piccoli importi, per le quali non era necessario digitare il codice Pin.

Il 13 agosto, a Porto Potenza Picena, è stato arrestato dai carabinieri nella flagranza di un furto in abitazione e trovato in possesso di arnesi da scasso, finendo ai domiciliari.

Una volta scarcerato, ha perseverato nei reati tra cui una rapina ai danni di un commerciante di Civitanova Marche: già destinatario di foglio di via obbligatorio dal comune di Civitanova Marche e di un provvedimento di Avviso Orale, in forza della misura cautelare eseguita dai Carabinieri, è stato tradotto in carcere a Montacuto,a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.