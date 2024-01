Pamela Mastropietro, parla il legale di Luca Traini: «Si impegna in carcere e si è iscritto all'Università»

MACERATA- «Luca Traini attualmente si sta impegnando nella sua rieducazione e svolge proficuamente ogni attività proposta dal carcere per lasciarsi alle spalle il passato tristemente noto. Ci sono stati significativi progressi testimoniati anche dalla circostanza che si è iscritto all'Università di Agraria e, di recente, ha sostenuto anche un esame che ha passato a pieni voti». E' quanto afferma all'Adnkronos l'avvocato Sergio Del Medico, legale di Luca Traini, il giovane che a pochi giorni del massacro di Pamela, il 3 febbraio 2018, sparò a sei persone di colore per "vendicare" l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò da una comunità di Corridonia, fu violentata, uccisa, fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 e i suoi resti ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata).

La bandiera e la lettera

Riguardo al tricolore, del quale ha parlato la mamma della ragazza che ieri ha organizzato una fiaccolata in memoria della figlia, l'avvocato precisa: «Il mio assistito mi ha riferito di aver mandato solo una lettera alla mamma per sostenerla nella triste ricorrenza».