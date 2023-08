Pamela Mastropietro, parla la famiglia: «In tanti pensano che Oseghale non sia il solo colpevole​»

MACERATA- «Nel luglio appena scorso è stata presentata una interrogazione parlamentare, a firma di Latini, rivolta al ministro di Giustizia ed al ministro dell'Interno, riguardante il massacro di Pamela, in cui, tra l'altro, si afferma che permane il dubbio che i responsabili del terribile crimine siano più di uno». Lo sottolinea la famiglia di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò da una comunità di Corridonia, fu violentata, uccisa, fatta a pezzi e i suoi resti ritrovati in due trolley a Pollenza nel gennaio di cinque anni fa, in un post pubblicato sulla pagina Fb del gruppo in memoria della ragazza.

«A pensarla come noi sono in tanti»

«Al di là della realtà processuale, che ben sappiamo possa, a volte, non corrispondere con la realtà fattuale, c'è chi, come noi, ha il dubbio che Oseghale, quel maledetto 30 gennaio, non fosse da solo - continua - A pensarla così sono in tanti. Davvero in tanti»