Un 51enne ferito da un colpo di pistola, finisce in manette un imprenditore campano

CIVITANOVA - Agguato nella zona commerciale, in manette per tentato omicidio un imprenditore quarantenne di origini campane. Secondo la polizia è lui ad aver colpito a una gamba con una pistola calibro 765 un cinquantunenne di origini pugliesi, che l’altra sera si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta con una ferita da arma da fuoco. Una vicenda dai contorni, inizialmente, poco chiari, che la polizia ha risolto in meno di 12 ore. In azione gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova, guidato dal dottor Lorenzo Sabatucci, e le Squadre Mobili di Macerata, diretta dalla dottoressa Raffaela Abbate, e Ancona. Ci sono anche sei indagati. © RIPRODUZIONE RISERVATA