Ancora nessuna traccia del pescatore di 51 anni. I suoi colleghi pregano sul lungomare

PORTO RECANATI - Ancora nessuna traccia di Vincenzo Castellani, il 51enne pescatore portorecanatese disperso in mare da venerdì scorso. Ieri è trascorso il terzo giorno di ricerche, senza alcun esito. Dalle prime ore dell’alba mezzi aerei e navali hanno effettuato le ricerche. In mattinata pescatori, cittadini e familiari si sono ritrovati insieme al parroco della città don Gabriele Crucianelli davanti al peschereccio “Anna” di Castellani per deporre una piccola corona di fiori. «In questi momenti drammatici possiamo solo pregare e stringerci intorno ai familiari di Vincenzo», ha detto don Gabriele. © RIPRODUZIONE RISERVATA