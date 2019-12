Guasto alla diga del lago di Castreccioni, un'onda anomala lungo il fiume Musone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI -a San Vittore per quanti risiedono nelle abitazioni che costeggiano il fiume Musone per l'improvviso ingrossamento del corso d'acqua proveniente dal lago di. Si è verificata un' onda anomala . L'ingrossamento sarebbe stato causato da un danno ad una delle due condotte posizionate alla base della diga e che servono per far uscire in modo regolato l'acqua utilizzata a valle per l'irrigazione e per altre funzioni importanti, tra le quali la salvaguardia delle falde idriche. Probabilmente un corto circuito ha mandato in tilt il macchinario e con il passar dei secondi la massa d'acqua in uscita che va ad incanalarsi lungo il fiumeè aumentata in maniera notevole fino a raggiungere nel punto più alto, sotto il ponte di San Vittore,. L'allarme è scattato attorno alle 22.30. La situazione di paura è durata circa un'ora e mezzo. Tempestivo e provvidenziale l'intervento del custode della diga.