Con la Ferrari travolge un cinghiale. L'auto prende fuoco: è distrutta

MUCCIA - Si schianta contro un cinghiale e finisce fuori strada. L'auto prende fuoco e lui riesce a mettersi miracolosamente in salvo. L'incicente choc è avvenuto nella notte nel territorio del Comune di Muccia. L'uomo era alla guida di una Ferrari 360 F1 Modena, andata completamente distruttura. Sul luogo dell'incidente sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Camerino e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto a Muccia, in località Maddalena.