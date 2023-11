MORROVALLE - La comunità di Morrovalle piange la scomparsa di Alessandro Capozucca, ex vicesindaco e assessore al bilancio della giunta Montemarani. Aveva 72 anni e da tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Capozucca aveva ricoperto questi ruoli tra il 2011 e il 2018, nelle due giunte del sindaco Stefano Montemarani, poi dopo una rottura con la maggioranza era rimasto consigliere comunale e nel 2021 si era ricandidato con il gruppo Cura e Partecipazione, ricoprendo il ruolo di consigliere di opposizione. Ex direttore dell’Inps di Fermo, era anche un grande appassionato di ciclismo. Era giudice di gara nazionale della federazione e istruttore per nuovi aspirati giudici.

Il cordoglio del sindaco



«Esprimo il più profondo cordoglio, a titolo personale e dell’amministrazione tutta, della giunta e del consiglio comunale, apprendendo la notizia della scomparsa di Alessandro Capozucca – il ricordo del sindaco Andrea Staffolani -. Per molti anni amministratore comunale, sia nel ruolo di consigliere che in quello di vicesindaco e assessore, Capozucca ha sempre portato avanti con competenza il suo impegno istituzionale, spinto da una passione politica autentica, a servizio della cittadinanza. Alla famiglia di Alessandro esprimiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità cittadina in questo difficile momento». Anche la Fci Marche, attraverso i suoi canali social, ha diffuso un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Alessandro Capozucca.

Era stato giudice di gara

«Lutto nel ciclismo marchigiano per la scomparsa di Alessandro Capozzucca, giudice di gara nazionale della Fci. È stato presidente della commissione regionale, giudice di gara ed istruttore in molti corsi per nuovi giudici regionali. Persona preparata ed attento cultore dei regolamenti, ha presieduto diverse assemblee elettive regionali come presidente. Alla famiglia le sentite condoglianze del Consiglio Regionale Marche Fci unitamente a tutti i giudici marchigiani ed al movimento ciclistico della nostra regione». I funerali saranno celebrati nella mattinata di oggi, alle ore 10, nella Chiesa di San Bartolomeo a Morrovalle. Alessandro Capozucca lascia la moglie e due figli.