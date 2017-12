Nel fosso con la moto: subito arrestato appena dimesso dall'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE – Schianto all’alba della mattina di Natale, trentacinquenne perde il controllo della moto per via del ghiaccio sull’asfalto e finisce fuori strada. Un incidente che gli è costato l’arresto. In sella alla due ruote, infatti, si trovava un pluripregiudicato albanese, arrivato illegalmente in Italia dopo essere stato espulso nel giugno del 2015.L’episodio è avvenuto lunedì scorso, il giorno di Natale, intorno alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti il personale medico e sanitario del 118 e i carabinieri della locale stazione.Mentre i soccorritori lo trasportavano all’ospedale, dove era stato ricoverato in prognosi riservata, i carabinieri si sono messi al lavoro per chiarire la dinamica del sinistro e per identificare il ferito. Ma in realtà i problemi per lui sono cominciati dopo che i carabinieri hanno scoperto la sua identità. Come si diceva, si tratta di un pluripregiudicato finito nei guai per svariati reati, che era stato espulso dall’Italia il 25 giugno di due anni fa. Invece era tornato illegalmente ed era stato ospitato da un suo connazionale che vive a Tolentino. Non appena l’albanese è stato dimesso dall’ospedale, i carabinieri sono andati ad arrestarlo