Cercano la refurtiva e gli trovano uno scooter rubato 3 anni fa

MONTELUPONE - Pluripregiudicato accusato del furto in una azienda agricola di Montelupone: i carabinieri fanno un blitz nella sua casa e trovano uno scooter rubato nel marzo del 2015 a Civitanova e una serie di attrezzi da lavoro e “fai da te” di dubbia provenienza. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire il perché della presenza di tutti quegli oggetti nell’abitazione dell’uomo e per verificare se siano provento di furto. Nella tarda mattinata dell’altro ieri i miltiari della stazione di Montelupone e i colleghi di Montegranaro hanno denunciato a piede libero per il reato di ricettazione un quarantaseienne, residente a Montegranaro.